Federica Pellegrini, rose sul fianco

13:03 - "MY ROSES.. #lamiavita in un #tattoo #mytattoo" Federica Pellegrini mostra un primo piano del suo grosso tatuaggio colorato sul fianco, tre rose adagiate sull'acqua e una libellula. Un disegno che risale a qualche anno fa ma che la bella nuotatrice ha voluto condividere nuovamente con i suoi follower. Forse in onore dell'Italia ai Mondali, prima della disfatta. Le rose infatti riprendono i colori della bandiera nazionale.

La bella campionessa di nuoto è nel pieno degli allenamenti, come cinguetta nell'ultimo scatto che la ritrae insieme al suo "capo": "Quanto sei massacrante...cavoli lo sapevo, ti conosco ormai...eppure non mi abituo mai!! #PhilippeLucas #oggi mi hai distrutto... Ma come si dice... #nonmollo #mypassion #swim".



Ma c'è anche tempo per qualche coccola e qualche tenero morso con Filippo Magnini. Eccoli in uno scatto in cui il nuotatore sembra essere preso da un attacco d'amore a letto e cerca di mordere la fronte di lei: "Comincia l'isteria da stanchezza!!!! AIUTOOO!!! #vogliotornareacasa #vogliamotornareacasa". La loro relazione al momento va davvero a gonfie vele e la crisi sembra definitivamente scongiurata.