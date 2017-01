Federica Pellegrini: "Ho una cotta per Filippo"

11:45 - Possiede una collezione di 500 scarpe, ha nove tattoo sul corpo e ognuno è legato ad un momento specifico della sua vita, si sente femminile anche con i jeans e ha una cotta, che non si spegne mai, per Filippo Magnini: "Mi fa complimenti dalla mattina alla sera"... Federica Pellegrini, più sexy che mai al Micam di Milano, si racconta a Tgcom24.

E' altissima, elegante, indossa una camicetta trasparente, una lunga gonna e décolleté argentate ai piedi. Sembra esile, quasi indifesa, ben diversa dalla Pellegrini tutta muscoli, che nuota con grinta e colleziona record. I capelli raccolti, il trucco impeccabile, una fenice tatuata sul collo, tanti anelli alle dita. Sul palco del Micam, fiera delle calzature, di cui è testimonial, tra buyers e imprenditori, è lei la star. Parla della sua passione per le scarpe, ne possiede più di 500, alza la gonna e le mostra al pubblico, del suo impegno nel nuoto, del suo allenatore e mentore scomparso.,Alberto Castagnetti e si commuove. Chiede un fazzoletto, si asciuga gli occhi.

"Era tanto che non parlavo più di lui", racconta a Tgcom 24, "Ha significato molto per me...".



Quali sono le tue debolezze?

Sono come mi vedete, mi commuovo... mi lascio andare..."



Anche questa è Federica, non solo record in vasca, non solo gossip, una donna con le sue fragilità di donna.



Cosa non ti piace di te o ti imbarazza?

A volte mi sono trovata a disagio per via delle mia altezza, è un lato di me che mi ha spesso dato problemi. Spesso tra la gente sono la più alta e non è sempre una bella cosa.



Hai una linea di costumi che si chiama Fenice, in collaborazione con la Jacked, il tuo futuro è nella moda?

Mi piacerebbe molto, un giorno, lavorare nella moda



Fare la modella, sfilare e posare ti è sempre piaciuto...

Posare più che sfilare, ho sfilato per la prima volta lo scorso settembre ed è stata un'esperienza bellissima. Ma non sono una modella... le modelle sono la metà di me. Non potrei mai. Posare invece mi è più consono.



Qual è il complimento più bello che hai ricevuto?

Amo quando mi dicono che sono la più brava a nuotare.

E quello che ti ha fatto Filippo?

Lui mi fa complimenti dalla mattina alla sera. Non saprei scegliere.

La love story con Filippo Magnini va a gonfie vele. I tira e molla dell'ultimo anno sono un lontano ricordo...



Siete appena stati in America in luna di miele?

Magari fosse stata una luna di miele. Abbiamo lavorato sodo, ci siamo allenati tutti i giorni. Ma è stato bellissimo...



Ma è vero quanto che con Filippo saresti intenzionata a mettere su famiglia?

L'ho detto ma non ho certo intenzione di farlo adesso. Per il momento voglio e devo pensare a nuotare, a prepararmi bene. Questo è il progetto per ora.



Ma potresti azzardarti a dire che è lui l'uomo della tua vita?

Anche se fosse non lo direi...



Quando hai preso la prima cotta?

A 12 anni, sai le solite cotte adolescenziali



E l'ultima?

Per Filippo, naturalmente.



Ci auguriamo che porti all'altare.