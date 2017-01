Federica Pellegrini, fuori dalla vasca posa sensuale e... "intima"

09:51 - “Famiglia, successo, amicizia, denaro”. Queste le priorità di Federica Pellegrini che posa per la cover di Maxim mostrando il lato sensuale e intrigante. Anche senza Filippo Magnini. “Trascorro gran parte del mio tempo in piscina o in tuta e quando posso, amo sentirmi donna e definirmi attraverso abiti ed accessori”, ha detto la nuotatrice. Ma intanto posa anche in mutande per spot con il collega Camille Lacourt.

“Porto con disinvoltura tacchi molto alti e sono una passione così grande che ne possiedo più di 500 paia ! Mi piacerebbe un giorno pensare di aprire un negozio con la mia collezione di scarpe!”, continua Federica in veste di donna seducente, elegante e fashion.



Ma non è il solo volto della Pellegrini fuori dalla vasca. Proprio in questi giorni esce una nuova campagna pubblicitaria che la vede protagonista insieme al “collega” Camille Lacourt. Fede e Camille posano in biancheria intima più sexy che mai per il brand Yamamay che li ha voluti come testimonial insieme.