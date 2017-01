Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sposano

13:05 - "Le Olimpiadi del 2016 a Rio, in Brasile, saranno le ultime per noi, qui chiuderemo la nostra carriera, dopodiché ci sposeremo", racconta la campionessa di nuoto Federica Pellegrini in un’intervista su "Chi". E il compagno, il campione di stile libero Filippo Magnini dice: "Abbiamo avuto alti e bassi, ma non ci siamo persi mai di vista. Non ho ancora chiesto la mano di Federica, ma quando lo farò spero non mi rifiuti".

E la Pellegrini ribatte: "Dopo Rio decideremo definitivamente dove vivere e costruiremo insieme quello che dobbiamo costruire. Io ho sempre avuto un forte istinto materno e spero di ricreare una bella famiglia come quella dalla quale provengo". Del resto da tempo la nuotatrice e il compagno dicono di pensare alla famiglia e a coronare il loro sogno d'amore. I programmi sono già stabiliti e di tempo per organizzare il grande evento ce n'è parecchio.