Federica Pellegrini e Filippo Magnini, prove di luna di miele in Usa

12:58 - In mezzo al deserto del Grand Canyon, in costume, coi loro fisici da dieci e lode, sulla spiaggia della Florida o sotto le lenzuola abbracciati... sempre più in love. Federica Pellegrini e Filippo Magnini postano l'album social della loro luna di miele negli States. Allenamenti, in vista di Rio, divertimento, coccole e tanto amore, per arrivare presto all'altare.

La passione tra i due nuotatori sembra essersi riaccesa alla massima potenza e dopo i tanti tira e molla, prendi e lascia il loro amore adesso sembra sembra senza confini. Ovunque si trovino, dalle terme in montagna alla grande America, i due piccioncini non si staccano un attimo l'uno dall'altro e coinvolgono i loro follower, che nel caso di Federica si chiamano ormai "mafaldini", con costanti aggiornamenti social.



"Finalmente!!! Fort Lauderdale!! Ancora bianchini...", scrive Filippo, sotto alla foto che lo ritrae con Fede in spiaggia. La pelle in effetti è ancora candida, ma con quei corpi scolpiti i due fanno ugualmente una bella figura. Un grande amore il loro, che sebbene un po' turbolento, presto potrebbe trasformarsi finalmente in matrimonio.



L'ha detto la Pellegrini stessa a Verissimo qualche giorno fa: "È troppo presto, per tutto quello che io e Filippo abbiamo vissuto negli ultimi tre anni di relazione. Ma sia nel mio futuro che in quello di Filippo, visto che abbiamo raggiunto una certa serenità, il progetto c'è". Per ora i due si godono una sorta di luna di miele anticipata, prove di vita insieme... poi si vedrà.