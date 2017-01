Federica Pellegrini e Filippo Magnini, innamorati... in ritiro

13:33 - "Siamo innamorati e speriamo che duri il più possibile", Federica Pellegrini e Filippo Magnini commentano così gli scatti di Chi in cui appaiono insieme, lei in uno strepitoso bikini sexy, lui in boxer, tra tenere effusioni e baci, a Tenerife, dove si stanno preparando per gli Europei di Berlino di agosto.

Non è una vacanza per i due campioni: "Due allenamenti al giorno, ma sabato pomeriggio e domenica siamo liberi..." racconta Filippo e Federica aggiunge: "E non dormiamo nemmeno nella stessa stanza, lui con i maschi e io con le femmine". Insomma insieme sì ma soprattutto per lavoro. Eppure gli scatti del settimanale sembrano quelli di una classica vacanza di coppia, all'insegna del relax, del divertimento e della passione. Quella è alle stelle.



E pensare che nemmeno un anno fa si erano lasciati. "Alti e bassi, come in tutte le coppie", commenta Magnini. Adesso però è "un bel momento" aggiunge Federica. Ma niente progetti per il futuro. L'obiettivo per ora è arrivare ai Mondiali di Rio, possibilmente insieme. "Poi tra due anni si vedrà. Siamo ancora troppo incasinati per i progetti non riusciamo nemmeno a prenderci un cane...".