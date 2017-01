Federica Pellegrini e Filippo Magnini, doccia bollente piena di passione

10:16 - Innamorati, felici e spensierati. Se il 2013 è stato l'anno della crisi, il 2014 è stato quello della perfetta simmetria. Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono maturati e hanno trovato il loro equilibrio, "Ci si può anche lasciare ma se c'è un sentimento viene naturale impegnarsi per sistemare le cose" dice il nuotatore a Oggi. E per il 2016, anno previsto per il ritiro dalle vasche, si parla già di matrimonio: "Sarebbe un sogno"...

Fotografati a Tenerife, dopo gli allenamenti in vista dei Campionati Europei di Berlino, Fede e Filippo sono più affiatati che mai. Lui la stringe a sé sotto la doccia, la bacia mentre è ancora in accappatoio... Sembra che ballino una danza fatta di amore e passione, che sottolinea quanto per loro sia davvero un momento d'oro. "Abbiamo fatto uno sforzo per crescere insieme e abbiamo cercato di capire cosa desideravamo dalla nostra vita, individuale e di coppia. Siamo maturati insieme io e Filippo, e abbiamo imparato a mediare", dice Federica. Fisici scolpiti, sguardi languidi e un amore che è riuscito ad andare oltre le crisi e i problemi di coppia. Si sono lasciati diverse volte, l'ultima con un comunicato ufficiale meno di un anno fa. Adesso, però, va tutto a gonfie vele.



Il prossimo impegno sportivo previsto è Rio 2016, tappa importante per entrambi. Ultima entrata in vasca, ultima fatica da nuotatori. Poi sia Federica che Filippo lasceranno lo sport, pronti a dedicarsi a nuove avventure. Progetti di matrimonio in vista? I due fanno gli scaramantici, "è un sogno, non aggiungiamo altro", salvo poi lasciarsi andare sull'idea, abbastanza concreta, di metter su famiglia. A fantasticare di più è proprio la Pellegrini: "La prospettiva di fare la mamma mi piace. Magari non a tempo pieno perché sono abituata all'adrenalina... Mi immagino con dei figli, una casa con un bel giardino, tanti cani...". La mente di Fede vola e a giudicare dalle coccole bollenti che si scambino i due, i progetti non sembrano nemmeno tanto campati per aria...