Federica Pellegrini e Filippo Magnini, amore sulla neve

14:21 - Inseparabili, Da quando è riscoppiato l'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, i due non si mollano un attimo. Allenamenti in acqua, trasferte insieme, serate e tempo libero appiccicati. Senza tregua i due condividono ogni momento della giornata. E i followers li seguono. Eccoli nelle ultime cartoline scattate dal Grand Canyon insieme felici e innamorati.

Sarà il segreto del loro successo dentro la vasca e fuori? Una buona dose di coccole, amore e tenerezze tra un allenamento e l'altro ed ecco che le pile si ricaricano e i due atleti tornano a gareggiare più in forma che mai. E così via agli scatti di passione della coppia: da quelli che li ritraggono sotto le lenzuola abbracciati e accoccolati a quelli sotto la neve, sempre l'uno vicina all'altra in un mix di complicità e divertimento.