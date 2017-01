Federica Pellegrini e Filippo Magnini, alla passione non si comanda

10:58 - Prima il bacio social sul profilo di Federica Pellegrini, poi lo scatto bollente insieme su quello di Filippo Magnini. E adesso ecco una sequenza di istantanee della coppia immortalata da Chi alle terme, durante le vacanze di Natale. Tenerezze, carezze, coccole e sguardi innamorati. Non c'è alcun dubbio tra i due nuotatori è riscoppiata la passione.

Sexy e ammiccante Federica, con un costume dalla scollatura fronte retro ad alto tasso erotico, seduce il suo Filippo con sguardi da gattina innamorata e gesti sensuali, il tocco delicato dell'orecchio di lui, una carezza, un bacio tenero. I due si trovano alle terme di Borca di Cadore, sulle Dolomiti bellunesi, dove hanno trascorso il Capodanno insieme.



Una vacanza per rigenerare cuore, spirito e... ormoni. E per ricominciare. Tra alti bassi, tira e molla, musi lunghi e sospetti tradimenti i due hanno scoperto di non poter stare l'uno lontano dall'altra per troppo tempo. La passione li travolge ogni volta e ogni volta è sempre più hot.