Federica Pellegrini: "Cambio look come l'umore e le nozze con Filippo..."

09:02 - “Cambio look come cambio umore, sono camaleontica e mi piace molto variare”. Tgcom24 incontra Federica Pellegrini nel backstage della sfilata di beachwear Raffaela D'Angelo. “Sono alla mia seconda sfilata, sono emozionata, ma certo non c'è l'ansia da gara, è un divertimento e un piacere” racconta la nuotatrice avvolta in una tunica preziosa e colorata. Con lei c'è Filippo Magnini, pronto ad applaudirla.

Tranquilla, serena, decisa a buttarsi sotto i riflettori, Federica calcala passerella con aria sicura. I flash impazzano, ma lei resta imperturbabile e porge agli sguardi il suo abito di seta. “Al mare non potrei mai mettermi i costumi da vasca che mi coprono fino alle ginocchia – scherza Federica – Per questa scelgo dei bikini femminili e romantici. Mi piace cambiare look”.



Adora la moda, ma ammette di non saper fare a meno dei tacchi, gli stessi che usa per sedurre Magnini. “Il tacco sempre. Piace a me e anche a Filippo. La scarpa che preferisco è la decolleté classica, senza plateau, di qualsiasi colore” aggiunge. Sulle nozze con il fidanzato, invece, nicchia. 2015, 2016, quando? “Non c'è nessun programma...” dice prima di congedarsi per lanciarsi in un altro parterre...