Federica Pellegrini, bikini e brillocco d'estate vanno in coppia

10:12 - “Lo mandiamo via questo segno del costume da allenamento? Speriamo...” cinguetta Federica Pellegrini che si è concessa una giornata al mare a Pesaro e posta la sua foto in bikini mentre gioca ai castelli di sabbia con un bimbo. Un party con Filippo Magnini e poi via per Milano, dove la coppia ha fatto tappa in gioielleria. E al dito di Fede spunta un nuovo anello, in attesa del brillocco vero.

Da qualche tempo tra allenamenti e selfie fuori bordo, Fede e Filo erano spariti dalla vita mondana. Ora tornano a posare insieme, belli, sorridenti, mano nella mano. Brindano a una festa a Porto Sant'Elpidio, si tengono stretti per le vie di Milano. L'estate della coppia sportiva più ammirata prosegue a gonfie vele.



Dopo tanti scatti in costume intero la Pellegrini si rilassa sul bagnasciuga e si concede una tintarella in due pezzi. Fisico da sballo e pose da pupa per la nuotatrice che gioca a costruire castelli di sabbia con un bambino. Del resto la voglia di maternità non l'ha mai nascosta, solo rimandata...