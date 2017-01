20 marzo 2014 Federica Pellegrini: "Basta coi riflettori, voglio essere moglie, madre e donna" Confessione-shock a Grazia: "Nuoto fino alle Olimpiadi di Rio del 2016, poi mi ritiro. Con Filippo non programmo fino ad allora", racconta la campionessa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:14 - "Ho voglia di crescere. Voglio diventare una donna". Lo rivela Federica Pellegrini a Grazia, a cui poi confessa: "Mi ritiro nel 2016". Venticinque anni, molto riservata, la campionessa italiana di nuoto si apre e parla del suo rapporto con Magnini e con il proprio corpo: "Mi imbarazza il mio fisico da nuotatrice. Penso che gli abiti mi stiano malissimo. Amo quelli décolleté, ma penso di non potermeli permettere. In questo mi sta aiutando Filippo".

Con Magnini, di cui è completamente "cotta", ha spiegato: "Cominciamo a definire la nostra idea del futuro, cerchiamo di capire che cosa ci piace e che cosa no. Questo provoca un po' di turbolenza e molti dubbi".



I dubbi sono i normali dubbi di una coppia di innamorati: "sto investendo in amore e tempo per niente?". "Così magari lasciamo perdere, ma poi capiamo che abbiamo sbagliato e così ci riproviamo - prosegue -. Per persone come noi, che hanno sempre e solo nuotato, non sapere che cosa sarà dopo è molto destabilizzante”.



Federica però è sicura di una cosa: "Voglio nuotare fino alle Olimpiadi di Rio 2016. Poi lascerò”. “Con Filippo abbiamo deciso di non fare programmi, almeno fino ad allora. Viviamo giorno per giorno. Poi vedremo”, aggiunge. Sul suo futuro conclude: “ Lo immagino molto normale. Vorrei essere moglie, madre, con un lavoro tranquillo. Sono una persona riservata, non credo che, dopo il nuoto, avrò ancora voglia di stare sotto i riflettori”.