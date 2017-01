Federica Nargi, un amore per... il fitness!

10:58 - Messo via il bikini, il panama e gli occhiali da sole, Federica Nargi è rientrata alla base. A Milano, ovviamente. Impegnata come testimonial durante la Milano Fashion Week, l'ex velina non rinuncia però alla palestra. Mantenere un corpo così perfetto costa fatica ma la mora del bancone di Striscia non sembra mai affaticata nonostante gli allenamenti durissimi. Il fitness, per lei, è una vera e propria passione.

Lo sport però, non è il suo unico "vizio". A renderla bella è l'amore per Alessandro Matri, con una storia che va avanti da anni e che resiste alla distanza e ai pettegolezzi. Lui, impegnato sui campi da gioco del Genoa, è restio a pubblicare qualcosa che parli del loro amore. Sopratutto sui social. Per quello, però, ci pensa lei... Che tra un bikini, una foto con le amiche e un selfie mozzafiato cinguetta parole d'amore per il "suo" calciatore.