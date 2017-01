Federica Fontana, video in topless

12:12 - Alla forma ci tiene e i risultati si vedono. Federica Fontana si allena, si depura, si mantiene in linea, fa ginnastica e così quando si spoglia è da cardiopalma. La showgirl posta sul suo profilo social lo shooting di una campagna di intimo in cui posa con gli slip e null'altro. Semitopless in vista e fisico da dieci e lode.

Prezzemolina agli eventi mondani, da quelli più glamour riguardanti la moda a quelli televisivi, mamma impegnata e conduttrice tv, la Fontana non sta mai ferma. Attiva anche sui social mostra le sue immagini di vita quotidiana: dalla tintarella in bikini alle gite con i bambini, dai selfie in ascensore a quelli sexy in spiaggia. Ora sorprende con il seno nudo coperto appena da un lenzuolo bianco e sfoggia ai follower un sorriso smagliante.