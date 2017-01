Fanny Neguesha senza Mario Balotelli: scatti hot e balli scatenati

10:09 - "Meglio single che male accompagnate" sembrano dire gli scatti recenti di Fanny Neguesha. Dopo la rottura, l'ennesima, con Mario Balotelli, la modella belga si concede foto sexy sui social e tanto divertimento insieme alle sue amiche. E il "bad boy" che le ha infranto il cuore sembra solo un ricordo lontano.

Scatenata sulle note di Beyonce, Fanny balla in macchina, ammiccando sensuale all'obiettivo dello smartphone. "The perfection is you when you are happy with yourself - La perfezione è quando si sta bene con se stessi" cinguetta la modella e lei, senza Balo, sembra rinata. Lontano dalle polemiche e dai toto-fidanzata, la Neguesha rispolvera il suo lato sexy solo per i suo fan. Abiti stretti stretti, curve mozzafiato, sguardi da gatta e una serie di selfie che sembrano dire "Ciao Mario, guarda cosa ti sei perso...".