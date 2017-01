Fanny Neguesha filma il parco macchine "casalingo" di Mario Balotelli

16:51 - Che Mario Balotelli abbia una passione sfrenata per le macchine costose è cosa nota. Eppure il video postato dalla sua dolce metà su Instagram lascia senza parole... Fanny Neguesha, intenta a mangiare biscottini con SuperMario, immortala il parco macchine "casalingo" del calciatore: una Ferrari, una Lamborghini e un'Audi sono i gioiellini più preziosi dell'attaccante del Milan.

Portachiavi griffati con tanto di iniziali, le macchine di Mario sembrano parlare di lui. Dalla Ferrari rosso fuoco alla vernice opaca dell'Audi, tutto rappresenta gli eccessi che hanno reso famoso il giocatore del Milano. Dopo le polemiche dell'ex Raffaella Fico e del dover "far viaggiare Pia in seconda classe" le ricchezze di SuperMario stonano un po' e sembrano quasi l'ennesima provocazione del bad boy del calcio italiano, come l'ha definito recentemente la rivista francese France Football. Il gossip, però, non sembra interessarlo. Anzi.



Respinte le recenti accuse di una rissa in discoteca, Mario si concentra sulla sua Fanny, con la quale pare aver ritrovato l'intesa... Il lusso è solo una parte della loro storia, fatta di feste e riflettori ma anche di coccole e momenti dolcissimi. Come l'ultimo frame del video, con Balo che mangia un biscotto mentre la modella saluta i suoi fan...