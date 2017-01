Fanny Neguesha, bikini da sballo

12:34 - Bikini, sole, piscina. Fanny Neguesha regala scatti bollenti su Instagram. Dopo il tira e molla con Mario Balotelli e la ritrovata serenità di coppia, la modella posta foto in cui appare in splendida forma. Tra Verona, la sua "città del cuore" e camere d'albergo in cui immortala "the King bed" ancora intatto. Che suona quasi come un invito, al suo amore.

E mentre le cronache raccontano dell'ennesima rissa del calciatore davanti alla discoteca "Hollywood" di Milano in cui SuperMario avrebbe rincorso e picchiato un ladro che gli aveva rubato il telefonino, Funny appare eterea sui social network. Con selfie birichini in cui mette in mostra il prosperoso décolleté e altri scatti che evidenziano l'outfit sempre sexy e mai volgare. Gioca insomma a fare la fidanzatina perfetta senza mai rinunciare alla femminilità, adesso manca solo l'anello.