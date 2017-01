Famiglie, più o meno, felici e le "solite" mezze nude

13:34 - Settimana difficile per Belen Rodriguez. Prima i giornali riportano la lite tra lei e la Ribas alla festa di Martorana poi Diva e Donna pubblica le foto di Belencita mentre mostra il dito a favor di paparazzi, rei di averla scocciata mentre passeggia con il suo Tati. Sorridente invece Michelle Hunziker con Sole: i piccoli litigi con Tomaso si sono risolti con una Ferrari bianca. Il matrimonio pare proprio che s'ha da fare. Ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e Dj Francesco? Non si sa. Quel che è certo, però, è che tra i due ci sia una ritrovata complicità.



Si spoglia per i suoi follower e perché, in fondo, le piace, Sara Tommasi: braccio a coprire i seni e micro-slip. Nuda sì, ma solo per il tatuatore, invece, Asia Argento che mostra l'ultima opera incisa sul suo corpo. Elisabetta Canalis ha il primo battibecco con il suo Brian mentre Mario Balotelli e Raffaella Fico scattano social e contenti. Mai insieme, però.

LUNEDI' 10 MARZO



Quante belle in festa per Martorana ma è scontro tra Belene e la Ribas



Raffaella Fico e Mario Balotelli, selfie d'amore con i nuovi partner



MARTEDI' 11 MARZO



Michelle Hunziker, lite, Ferrari e Sole



Sara Tommasi in topless in camera da letto





MERCOLEDI' 12 MARZO



Belen Rodriguez sull'orlo di una crisi di nervi



Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, seconda chance?



GIOVEDI' 13 MARZO



Elisabetta Canalis e Brian Perri, primi litigi d'amore



Asia Argento senza mutande per il nuovo tatuaggio





VENERDI' 14 MARZO



Ilaria D'Amico, per lei esiste un solo ometto... Suo figlio Pietro