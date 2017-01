Fabio Volo, professione papà

10:18 - "Qualche volta tento di allattarlo col naso quando Johanna non c'è. Ovviamente lei non lo sa. Mi diverto... Volevo proprio vedere l'effetto che faceva". Ecco il lato tenero di Fabio Volo, neo papà del piccolo Sebastian. Lo scapolo d'oro ha messo la testa a posto e ora si dedica totalmente all'ometto di casa. Mamma Johanna vigila attenta ma il dj se la cava benissimo come dimostrano le foto di Diva e Donna.

"Mio figlio è bellissimo. Ma i bambini sono tutti belli - ha confessato l'ex Iena - E' a causa dell'odore che hanno, come quello di alcune donne che diventano attraenti anche se non lo sanno!". Già, le donne. Tema scottante per uno come lui che si è sempre vantato di essere un latin lover. Saranno stati quegli occhi dolci e quel sorriso buffo a far innamorare anche la sua attuale compagna?



Lei, islandese, l'ha conosciuta a New York durante una lezione di pilates e da allora ha sempre fatto il bravo. "All'inizio non mi guardava nemmeno in faccia, ma poi ce l'ho fatta a farla innamorare di me", ha raccontato Volo. Il "premio" di questo amore lo stringe fra le braccia, protettivo e maturo come nessuno avrebbe mai immaginato. Anche i farfalloni crescono e diventano dei papà "coi fiocchi".