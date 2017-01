Eva Riccobono a maggio diventerà mamma

10:42 - Eva Riccobono è incinta. Una delle top italiane più conosciute nel mondo diventerà mamma a maggio coronando così il sogno di famiglia con il compagno Matteo Ceccarini. E non mancheranno i fiori d'arancio. Il sound designer, all'inizio della loro storia, aveva promesso:"Se stiamo insieme dieci anni ti sposo" e il traguardo pare proprio essere arrivato...

Ad annunciarlo è stata la stessa top, durante un evento benefico. Qualcuno, notando una rotondità sospetta, le aveva fatto la fatidica domanda e lei, sorridendo, si era limitata a rispondere:"Sì, sono incinta". Nessun comunicato ufficiale, la Riccobono e Ceccarini pare vogliano godersi il momento in intimità anche se gli amici confessano che sono al settimo cielo. Una gravidanza cercata e voluta: la prima per la modella mentre per lui sarà il secondo figlio, visto che è già papà di una bambina nata da una precedente relazione.



Prima o poi allenterà il ritmo per ora, però, ha tutte le intenzioni di godersela, partecipando anche agli eventi mondani. La sua presenza al "Diesel Black Gold Show" a Firenze non è certo passata inosservata, così come quelle mani sul pancino appena accennato. Per ora, dunque, la futura mamma non ha nessuna intenzione di rinunciare al lavoro. Abbandonate le passerelle, salvo rare eccezioni, la Riccobono concentra tutte le sue energie per il cinema, continuando a visionare copioni soprattutto di giovani registi indipendenti. Chissà se la vedremo sul grande schermo con il pancione...