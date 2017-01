Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, un bacio di passione

11:42 - Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono ancora sotto l'effetto della luna di miele. Tornati a Milano dopo le vacanze i due neo sposini sono stati immortalati insieme davanti a un ristorante, dove hanno pranzato in un tete-a-tete da innamorati, poi un bacio appassionato per salutarsi e via ognuno per la propria strada.

Freschi ancora di matrimonio, le doppie nozze risalgono a tre mesi fa, che li ha resi i protagonisti dell'estate Eros e Marica non sembrano intenzionati ad entrare nella routine post altare e tengono alta la passione. Che nasce anche con un semplice bacio scambiato in strada davanti agli occhi curiosi dei passanti e ai flash dei paparazzi. Dopo il pranzo poi i due si separano, Eros inforca la sua moto, Marica va via a piedi.