Enrico Mentana e Michela Rocco di Torrepadula, cena "pesante"

Cena di coppia a base di tensione e sguardi torvi. A tavola, in un ristorante romano ci sono Enrico Mentana e la moglie Michela Rocco di Torrepadula. La loro relazione, da qualche mese, è tutt'altro che pacifica, da quando cioè l'ex Miss Italia ha accusato il marito, via Twitter, di tradirla con una collega giornalista e amica di famiglia. Stando ai ben informati le pratiche di separazione sarebbero già in corso, anche se lei cinguetta: "No separazione, no divorzio. Solo tradita da E."