Emma Marrone, ecco la verità sull'anello di "fidanzamento"

12:48 - "Non sono fidanzata, sono innamorata. Sì, ma della vita". Liquida così la sua vita "sentimentale" Emma Marrone. La cantante dopo la fine dell'amore con Marco Bocci a Tgcom24 non parla del suo cuore ma si lascia andare e confessa la verità sul suo tanto discusso anello, "Me lo sono comprato da sola, così non devo restituirlo a nessuno". Per chi sarà la frecciatina?

Dopo la fine della storia con Stefano De Martinoè stata la volta di Marco Bocci ma la nuova coppia non è riuscita a celebrare nemmeno il primo anniversario. Emma però, non si è data per vinta e ha ricominciato da se stessa, puntando ancora di più sulla sua musica.



Alla settimana della moda, ospite di Francesco Scognamiglio, la cantante in gonna di pelle a vita alta e camicia morbida sulle forme abbondanti ha ammaliato tutti. "Oggi parliamo di moda - ha commentato - E comunque, al massimo, parlo di musica, io". La Marrone a fare gossip proprio non ci sta anche se sembra avere comunque il dente un po' avvelenato, "Sono altri che hanno tempo da perdere a parlare di niente. Io mi concentro sul lavoro" dice sibillina l'artista.