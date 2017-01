1 agosto 2014 Emma Marrone è una che ha il fisico: "Lavorare su se stessi fa bene" Allenamenti e pancia piatta alla panca e per un uomo... c'è sempre tempo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - Mentre i suoi ex vanno all'altare e fanno figli lei lavora sodo e si tiene in forma. "Lavorare su se stessi fa bene" cinguetta su Instagram in uno scatto in cui sdraiata sulla panca, i tatuaggi in vista, tira su pesi e mostra la sua pancia super piatta.

Le sue storie "fallite" se le è lasciate alle spalle già da un pezzo, per Emma il grande amore restano la musica e il palcoscenico, dove riesce ogni volta a fare scintille. Intanto si tiene in forma, è dimagrita, tonica e più femminile che mai. Ma non sembra alla ricerca di un uomo. Nelle pause relax solo mare, amiche e famiglia. Soprattutto il fratello Francesco a cui è molto legata e con cui posa in più scatti social.



La carriera è in impennata costante, la sua musica piace e i suoi fan l'adorano. E così Emma trascorre l'estate in tour, in giro per l'Italia, circondata dal calore del suo immenso pubblico, che le scalda il cuore. Come nessun uomo per ora è riuscito a fare.