Emma Marrone e Belen Rodriguez, incroci pericolosi

10:10 - Che Emma Marrone e Belen Rodriguez non si stiano simpatiche è cosa nota. L'astio iniziò qualche anno fa quando l'argentina mise gli occhi su Stefano De Martino, allora fidanzato con la cantante, che capitolò, abbastanza in fretta, tra le braccia della showgirl. Da allora le due si sono sempre mal tollerate e non sono mancate battutine al vetriolo. Eppure le loro strade pare siano destinate ad incrociarsi ancora...

Stesso locale - Milano è una città piccola. I locali alla moda, quelli "giusti" da frequentare non sono poi molti e può capitare che si facciano incontri... poco piacevoli. Ne sa qualcosa Emma, che durante la Vogue Fashion Night, ha deciso di andare a bere qualcosa al Petit Bistrot. Scelta infelice, visto che la proprietaria del locale è Simona Miele, amica del cuore di Belen. La cantante, infatti, è finita allo stesso tavolo dell'argentina e non sono mancati momenti di imbarazzo... La Marrone si è affrettata a cambiare posto ma il danno, ormai, era fatto. Senza contare che, all'arrivo di Stefano De Martino, si è dovuta "sorbire" le tenere effusioni della coppia... Il tutto, prontamente, immortalato da Chi.



L'inedito - Nel film "Non c'è due senza te" Belen canterà il brano Amarti è folle. Chissà come l'ha presa Emma a sapere che l'inedito scritto per lei da Federico Zampaglione ai tempi di Amici è finito tra le mani della sua eterna rivale. Pare, infatti, che la versione della bella argentina sia addirittura sorprendente...



Amore nuovo, famiglia nota... - Secondo Novella 2000 Emma starebbe frequentando Fabio Borriello. I due sono stati pizzicati dal settimanale mentre uscivano dallo stesso albergo con aria furtiva. Prima lui, da solo, poi lei, accompagnata dalla sua fedele assistente. Sguardo furtivo e passo veloce, entrambi ben attenti a non farsi vedere insieme. Un nuovo inizio? Forse. Ai più maliziosi, però, non è certo sfuggito l'ennesimo incrocio tra le due donne... Fabio, infatti, è il fratello di Marco Borriello, il primo grande amore italiano di Belen.