Emanuele Filiberto di Savoia con un'altra

11:05 - Abbracci e baci al chiaro di luna, mani che si stringono. Emanuele Filiberto di Savoia viene paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Emilie-Sophie Pastor, erede della ricchissima famiglia monegasca. La moglie del principe Clotilde Courau non fa un plissé. Emanuele Filiberto nemmeno. “Queste foto non metteranno in crisi il mio matrimonio” dice. E su Instagram posta la foto di due gambe nude che si intrecciano. Di chi sono?

La sequenza di immagini del principe con la Pastor, finita nelle cronache per l'omicidio della zia Helene commissionato dal compagno della figlia, parlano di notti romantiche insieme a Montecarlo, mentre Clotilde era a Parigi per le sfilate. “Che cosa c’è tra me ed Emilie? Niente, è la mia migliore amica, anzi siamo come fratello e sorella, ci conosciamo da sempre e ci frequentiamo sin da quando eravamo bambini” dice Emanuele Filiberto. Le foto, però, mostrano abbracci molto affettuosi e non proprio fraterni. “E' vero, tra me ed Emilie c’è molta complicità, ammette Emanuele Filiberto, ma per dirla chiaramente non sono mai andato oltre a una palpatina al sedere. E solo per gioco”.



La crisi con Clotilde c'è stata tempo fa, ma Emanuele Filiberto di Savoia ammette che è stata ampiamente superata. “Ora andiamo in vacanza in Umbria... Posso garantire che non è mai andata meglio di così”. Parola di principe.