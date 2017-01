11:48 - Elle MacPherson compie 50 anni. La modella conosciuta al mondo come "The Body" raggiunge un traguardo importante. Alle spalle tre mariti, due figli, innumerevoli flirt e una carriera che le è valsa un patrimonio di circa 45 milioni di dollari. In aumento, of course, visto il suo inarrestabile fiuto per gli affari. Gli anni passano ma lei rimane sempre la bellezza iconica di un tempo...

Scoperta a 17 anni da Francis Grill, la Macpherson diventa celebre quando compare sulla copertina della rivista di moda "Elle". Da lì, la sua carriera, è stata tutta in ascesa: da Harper's Bazaar a Playboy, tutti fanno a gara per averla. Mai un capriccio né uno scandalo, Elle si distingue subito dalle sue colleghe per il suo aplomb. Nessun capriccio, come l'amica e collega Naomi Campbell, né scandali alla Kate Moss: "The body" si limita a trasformare in oro tutto quello che le passa tra le mani.



Vita sentimentale compresa. I suoi flirt non si contano, Kevin Costner, William Baldwin, Tim Jeffries sono solo alcuni degli uomini che si dice siano capitolati ai suoi piedi. Per quanto riguarda quelli "ufficiali", c'è il fotografo di moda Gilles Bensimon, il finanziere Arpad Busson, oggi compagno di Uma Thurman, l'imprenditore edile Jeffrey Soffer, il banchiere inglese Roger Jenkins, attuale fidanzato di Aida Yespica... Lo scorso agosto però, la Macpherson ha ceduto e si è sposata con Soffer. Anche le regine hanno bisogno di un principe accanto.