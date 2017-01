Elisabetta Gregoraci, una sirena d'Africa

12:32 - E' bella, ricca e apparentemente molto felice. Elisabetta Gregoraci posa in bikini come una sirena sulla spiaggia di Malindi, dove trascorre la maggior parte dell'anno con il marito Flavio Briatore e il loro piccolo Nathan Falco. Curve mozzafiato e un corpo abbronzato da dieci e lode per festeggiare i suoi 100 mila fan social.

Da poco la showgirl e conduttrice tv, che a Malindi ha anche inaugurato con un’amica la nuova boutique di moda “Ely Sandra”, ha compiuto 34 anni con una festa sontuosa e piena di amici vip a Montecarlo. Poi però è tornata subito in Africa, dove ormai è di casa. E qui ha festeggiato con un cuore gigante i suoi primi 100.000 fan: "100k!!!!Centoooooooooooooo k!!!!! Happyyyyyyyyyyyyyyyyyy#grazieeeee infinite#vivogkiooooooooo beneeeeeeeeeee grazie grazie grazie". Eli dimostra così di essere molto amata e seguita sui social, dove dimostra sempre tanta simpatia e disponibilità.