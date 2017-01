Elisabetta Gregoraci: mamma, moglie, imprenditrice... sempre tremendamente sexy

09:36 - Trasparenze audaci, costumi sensualissimi e curve in primo piano: così Elisabetta Gregoraci su Maxim sfodera le sue armi di seduzione. Gambe lunghissime sempre in bella vista, tacchi mozzafiato e tocco fetish, Lady Briatore sa come stuzzicare gli uomini anche se poi, nella vita reale, ha occhi solo per suo marito e suo figlio. "Faccio le cose che amo e trovo il modo di far combaciare tutto", ha raccontato nell'intervista.

"Sono una moglie e una madre. E sono fieramente italiana. Ciò comporta il piacere di passare un bel po' di tempo con la famiglia. Mi piace il ruolo che ricopro...". Un'intervista a cuore aperto quella di Elisabetta Gregoraci che, sulle pagine di Maxim, si mostra sexy ma mai volgare. Come sui social, in fondo, dove è attivissima e dove condivide tutta la sua quotidianità. Abbronzatissima - merito delle "vacanze" spese tra Sardegna e Monte Carlo - fisico scolpito e il sorriso sempre sulle labbra.



"Dormo pochissimo. Sono una donna incapace di fare una cosa sola... Ho sempre coltivato tanti interessi, lavorato molto e dormito poco. La base è nella semplicità e nel fare le cose con il cuore". Così, nella sua "semplicità", Elisabetta si destreggia tra essere la moglie di Flavio Briatore, che aiuta nelle pubbliche relazioni dei suoi locali in giro per il mondo, e la mamma di Nathan Falco. E di tempo insieme al suo piccolino, in effetti, ne passa parecchio. Piscina, giochi, safari... All'erede dell'impero di Briatore non manca proprio nulla, nemmeno una mamma sexy. Lei, civettuola, lo sa bene e sfodera il suo lato più hot per le riviste patinate. Per la gioia di tutti i suoi fan...