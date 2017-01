Elisabetta Gregoraci, flash puntato sul seno strizzatissimo

15:01 - Flash sul décolleté strizzato nel reggiseno di paillettes nero per una Gregoraci mozzafiato che, prima di andare davanti alla telecamera, regala uno scatto piccante ai suoi followers. Indossa una camicia trasparente che mette in luce tutto quel che c'è sotto: dal seno prosperoso alla biancheria da mille e una notte. Anche la gonna di profilo offre scorci impagabili. Eli sembra completamente nuda...

Una seduta di make up, un abitino strizzato e sensuale e uno sguardo accattivante e la moglie di Flavio Briatore acchiappa mille sguardi. Sui social, in televisione, sui giornali. Il fisico mozzafiato e un guardaroba di tutto rispetto l'aiutano, ma Eli sa mostrarsi anche acqua e sapone mentre gioca sul lettone con Nathan Falco o negli scatti casalinghi con Flavio. Da quando è approdata su Instagram tiene i suoi fan col fiato sospeso in attesa di vederla in bikini come in accappatoio, in versione da gala come nei panni quotidiani, sempre impeccabile. Come si addice a una Lady (Briatore).