Elisabetta Gregoraci, che stacco di coscia!!

10:35 - Bellissima e solare, in total black con una mini inguinale da far sbandare la testa. Elisabetta Gregoraci inaugura una primavera anticipata durante le sfilate milanesi sfoggiando un look super bollente con gambe nude e intimo quasi in vista...

Ospite nel parterre di molti stilisti da Philip Plein a Mariagrazia Severi la splendida moglie di Flavio Briatore ha letteralmente brillato in sensualità e sex appeal, puntando tutto sull'effetto gambe scoperte. Lunghissime, toniche e irresistibilmente sexy. Da poco tornata dal Kenya Elisabetta ha sfoggiato un'impeccabile abbronzatura e il volto rilassato e sereno: "Per me e Flavio è un posto magico. Un luogo dove stare con la famiglia e rilassarsi, staccare la spina...", ha detto a Tgcom24 parlando anche del suo negozio appena aperto a Malindi. Famiglia e lavoro al top, Eli non po' che essere una donna felice!