Elisabetta Gregoraci, che gambe da sfilata!

12:17 - Le lunghe gambe nude, sdraiata sul divano di casa Elisabetta Gregoraci gioca felice con il suo Nathan Falco. Bellissima e radiosa come sempre. La sexy showgirl, moglie di Flavio Briatore, ha appena festeggiato il suo compleanno con 34 candeline spente durante un sontuoso party da Cipriani nella favolosa Avenue Princesse Grace a Montecarlo.

Tanti ospiti, tra cui anche l'amica Victoria Silvstedt, che posa con lei per una serie di scatti postati su Instagram, una super torta e un lento ballato stretta stretta con Flavio, nel suo bellissimo abito bianco, cortissimo, che scopriva le sue sexy gambe. "Happy thank a Lot for the amazing party #grazie di cuore e’ stato un party meraviglioso #eligreg #8febbraio #montecarlo #cipriani", ha cinguettato la Gregoraci. Anche Briatore ha immortalato l'evento postando una serie di istantanee in cui non fa che ribadire il suo amore per la sua sensualissima mogliettina. Una coppia davvero esemplare!