Elisabetta Gregoraci, caschetto nero come Valentina

11:59 - "Morning.... Ho deciso di darci un taglio!!!!!!" cinguetta spiritosa la bellissima Elisabetta Gregoraci sfoggiando un nuovo look. Caschetto nero corto, che ricorda la provocante Valentina di Crepax, sottoveste bianca ben attillata sul seno e anfibi ai piedi, Eli Greg posa divertita sfoggiando, ancora una volta, tutta la sua sensualità.

Niente paura, Lady Briatore non ha rinunciato alla sua chioma. Il taglio corto è merito di una parrucca mentre prova gli sketch per le riprese di "Made in Sud", ricominciato da poco. Tra i viaggi a Malindi e Montecarlo, le coccole e i giochi con Nathan Falco e i suoi impegni "mondani", Eli trova il tempo di viziare anche i suoi follower, regalando loro sempre foto nuove, piccoli scorci nella sua quotidianità.



Il nuovo look, seppur finto, è stato subito gradito. Complice la mise indossata, che con quella scollatura provocante metteva ben in mostra le sue curve mozzafiato lasciando il giusto spazio alle sue celebri gambe da star...