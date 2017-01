Elisabetta Gregoraci, bikini sulla neve

12:27 - Settimana tutta sci, coccole e relax quella della famiglia Briatore sulle Alpi svizzere. Elisabetta Gregoraci documenta tutto, come sempre, sui social. Prima la salita con le ciaspole, poi la "lotta" in piscina con il piccolo Nathan Falco e, infine, il momento delle terme. Qui, Eli, dà il suo meglio e scatta in bikini usando le montagne come sfondo... Un panorama davvero mozzafiato!

Che siano il suo "cavallo di battaglia" non è certo un segreto. Le mini vertiginose, infatti, non mancano mai nel look di Lady Briatore che mostra le gambe molto volentieri, come dimostra il miniabito nero scelto per uscire con le amiche. Tra i tacchi altissimi e i collant, Eli sembra ancora più bella, complice quel sorriso smagliante che sfoggia in ogni scatto social.



Sensuale anche in tuta da sci ma decisamente da guardare quando sfoggia i suoi micro-bikini, Elisabetta gioca maliziosa mentre vive la sua "dolce vita", tra le spiagge di Malindi e le nevi di Gstaad...