Elisabetta Gregoraci, acrobazie in Kenya

12:00 - Trentaquattro anni compiuti da poco ma il fisico è ancora quello di una ragazzina, così come la sua agilità. Elisabetta Gregoraci, sotto il sole del Kenya, si diletta in una verticale degna di una ginnasta: "Up side down", cinguetta Lady Briatore mentre saluta i suoi follower. Lei, dopo i festeggiamenti, è fuggita a Malindi, in compagnia delle amiche e di Nathan Falco per godersi un po' di relax...

Bikini e tanto sole, sono queste le parole d'ordine di Eli che, per riprendersi dalla fatica del suo Birthday Party, ha deciso di tornare nella "sua" Africa, la sua seconda casa. Insieme al suo "Masai preferito" o in compagnia di un piccolo animaletto della Savana africana, la showgirl scatta e posta tutto sui social, sfoggiando mise succinte e un fisico, come sempre, perfetto.



Non senza fatica però! Appena arrivata, infatti, si è subito dedicata alla ginnastica: addominali e glutei sono stati i primi a venire vessati e i risultati... si vedono! La tartaruga della Gregoraci, infatti, farebbe invidia a chiunque!