Elisabetta Canalis, voglia di famiglia

12:04 - Week-end di sole e amore per Elisabetta Canalis, che a Los Angeles se la spassa con il fidanzato Brian Perri. La coppia è più unita che mai ed Eli parla già di famiglia. "#famiglia al completo! Pronti per andare surfare!" commenta infatti su Instagram l'ex Velina, pubblicando una foto in cui appare insieme a Brian e ai due cagnolini.

Per ora si tratta solo di "figli" a quattrozampe, ma forse il bel chirurgo è proprio la persona che stava cercando per diventare mamma. La Canalis sembra pronta ad impegnarsi seriamente con Brian. Proprio qualche mese aveva infatti svelato di aver trovato nel bel chirurgo l'uomo giusto per lei, una persona che amava senza riserve i suoi difetti e con cui magari avere dei figli: "Vedo molte mie amiche diventare mamme ed essere felici. E soprattutto migliori. Chissà, magari... "



Nell'attesa di allargare il nido, la coppia si diverte sotto il sole californiano tra surf, relax in spiaggia e brunch domenicali. A far loro compagnia solo (almeno per ora) la coppia di Pieri, gli inseparabili pincher di casa Canalis.