Elisabetta Canalis torna single?

11:32 - Non più tardi di lunedì postava uno scatto su Instagram insieme al fidanzato cinguettando innamorata: "3 more days to you", e un'altra di lui e dei suoi amati cagnolini: "Missing my beautiful family! #amore #love #pieri". Poi ecco la notizia, che fa il giro dei media: "Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati per divergenze di carattere". Finita da un giorno all'altro? Eli smentisce sul social: "Solo fantasie".

Dove sta la verità? Gli organi di stampa online parlano di un comunicato, che arriverebbe dagli stessi agenti dell'interessata e che reciterebbe: "La soubrette e attrice italiana ormai trasferitasi definitivamente negli States e il suo compagno Brian Perri si sono lasciati per divergenze di carattere". A smentire chi, alimentando il gossip, aveva parlato invece della fine della love story a causa di una amicizia "particolare" tra la Canalis e il manager Alessandro Proto.



Il giallo si infittisce. Anche perché su Instagram nulla farebbe pensare ad una rottura tra Eli e il chirurgo ortopedico. Nessuna avvisaglia nemmeno nei giorni passati. I follower si scatenano e chiedono conferme. La showgirl risponde e definisce i media che le attribuiscono l'ennesima love story al capolinea: "Molto fantasiosi". Adesso non ci resta che aspettare il prossimo scatto e il prossimo cinguettio e poi decidere a chi credere.