Elisabetta Canalis, sul web l'abito da sposa

11:55 - Il grande giorno sarà domenica 14 settembre quando ad Alghero Elisabetta Canalis sposerà il fidanzato Brian Perri. Il conto alla rovescia è iniziato e circolano già le prime indiscrezioni sull'abito bianco della sposa, sul party dopo il sì e sugli invitati. La sposa vestirà un modello disegnato per lei dallo stilista Alessandro Angelozzi e realizzato in Abruzzo nell'atelier del Borgo di Garrufo di Sant'Omero.

"Canalis ha privilegiato lo stile italiano, la semplicità, la cura dei dettagli e la tradizione" ha detto lo stilista che ha svelato sul suo profilo Facebook il bozzetto dell'abito bianco che indosserà la ex velina. "Elisabetta è una donna molto intelligente e pratica - svela Angelozzi - e la decisione sulla scelta dell'abito da sposa è stata presa in pochissimo tempo, contrariamente a tante donne che passano mesi interi a riflettere sul loro abito, dimostrandosi una donna sicura di se stessa e conscia dei suoi gusti. Per Elisabetta, emulata icona di stile, ho pensato ad un abito molto femminile ma che esprimesse anche la sua personalità di ragazza semplice. Un abito romantico, perché chi la conosce bene sa che Elisabetta è una gran sognatrice. Ovviamente, rigorosamente bianco, nel rispetto del rito religioso e delle tradizioni".



Dal bozzetto si nota che l'abito presenta una gonna ampia con merletti, con coda e bustier sinuoso. Sulla testa un romantico velo.