Elisabetta Canalis sposa Brian Perri a settembre

18:58 - Elisabetta Canalis sposa Brian Perri il prossimo 14 settembre. L'indiscrezione arriva da Alessandra Menzani che attraverso il suo blog spiffera l'esclusiva. E così se l'ex della Canalis, George Clooney, impalmerà la sua bella Amal il 12 settembre, due giorni dopo all'altare ci andrà la showgirl sarda.

Qualche tempo fa Brian era stato in Sardegna dai genitori di Eli proprio per conoscere tutta la famiglia. Il dramma che ha colpito la coppia – l'aborto spontaneo di Eli dopo poche settimane di gestazione – pare averli avvicinati ancora di più. Lei cinguettava innamorata parlando di Brian, l'uomo perfetto. Un uomo da sposare.



Elisabetta e Perri - pare - si sposeranno in Sardegna, mentre Clooney e la fidanzata convoleranno a nozze sul lago di Como.