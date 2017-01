Elisabetta Canalis, splendida ad Ibiza

10:09 - Elisabetta Canalis lontana dal suo Brian ci sta solo per lavoro. Eccola, infatti, presa da uno shooting per un noto marchio di abbigliamento, baciata da sole di Ibiza. Cinguetta la sua nostalgia di casa, anche se si sbilancia solo nei confronti dei suoi cagnolini, mentre si lascia sistemare dalla sua make-up artist. Gambe e curve in vista Eli, ultimamente, è sempre più bella.

Sarà la voglia di maternità, sempre più chiacchierata dopo le sue dichiarazioni sui giornali, sarà la storia con Brian che sembra averle dato la serenità che da troppo le mancava ma la Canalis mentre posa è sempre più sexy. Tuta di jersey con la schiena scoperta o microabito che valorizza le gambe, qualunque cosa indossi sembra fatta su misura per lei che, esperta, ammicca all'obiettivo sfoderando il suo lato da gatta...