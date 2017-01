Elisabetta Canalis, shooting sexy prima del sì

12:59 - Più sensuale che mai. Sarà che sente già il profumo dei fiori d'arancio, ma Elisabetta Canalis nell'ultimo shooting prima delle nozze appare naturalmente seducente con un'aria intrigante e sexy. Starà pensando al suo Brian Perri che troverà all'altare tra una settimana circa? Eccola in body nero mostrare la scollatura profonda e prorompente e le gambe nude e sinuose. E al dito spunta l'anello di fidanzamento.

Il matrimonio con il fidanzato è atteso per domenica prossima. Intanto la Canalis dopo gli impegni di lavoro a Milano, il backstage di una nuova campagna di moda per Talco davanti al fotografo Mario Gomez, le cene con le amiche e qualche sessione di shopping, è volata in Sardegna. L'attendono gli ultimi preparativi in vista del sì, ma Elisabetta sorride e pensa solo a Brian, con cui formerà presto una famiglia.