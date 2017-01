Elisabetta Canalis sfodera le armi... sexy

12:54 - Elisabetta Canalis sfodera le sue “armi” di seduzione. Dopo aver postato la foto di un cartello posto dai vicini di casa in cui dicono di avere armi di difesa personale, la showgirl chiede ai followers se sia giusto o sbagliato. Intanto però appare in un video intrigante e sensuale per la campagna pubblicitaria di Talco e le uniche “armi” che mostra sono quelle del sex appeal. Le stesse che usa per conquistare il suo Brian?

Colori sgargianti, completi leggeri e soffici che si appoggiano alle sue curve perfette sottolineandone i contorni, scollature mozzafiato che si intravedono appena, reggiseni vedo non vedo e gambe chilometriche nude e ben in vista davanti all'obiettivo. Nel backstage dell'ultima campagna pubblicitaria realizzata a Ibiza dalla Canalis è tutto un fiorire di immagini sensuali ed esplosive.



La showgirl è raggiante e, da quando è innamorata di Brian Perri, sembra non riuscire più a trattenere tutto l'amore che prova. Gli scatti del fotografo spagnolo Mario Gomez sono un tripudio di sensualità. Eli sta proprio vivendo un periodo d'oro.