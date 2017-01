Elisabetta Canalis, pose sexy in accappatoio

11:03 - Elisabetta Canalis ha fatto le valige e ha lasciato Milano. Insieme a lei, oltre ai suoi inseparabili cagnolini c'è il fidanzato, Brian Perri. Dopo le passeggiate romantiche nella capitale della moda i due sono rientrati a Los Angeles ed Eli ci ha messo poco a cinguettare qualcosa di sexy. Eccola in accappatoio mentre scatta social dal terrazzo il buongiorno ai suoi followers.

Le basta poco per essere sensuale. Appena sveglia, avvolta nella spugna bianca, Eli guarda l'obiettivo con un'espressione tra il sognante e l'innamorato. A immortalare questo momento è il suo Brian e lo sguardo della showgirl sembra confessare anche una lunga notte d'amore, il giusto recupero dopo le sue ultime "fatiche" italiane. Non solo tv, la Canalis ha girato la sua ultima puntata di Zelig 1, ma anche cucina! L'ex velina infatti si è destreggiata ai fornelli preparando una pizza fatta in casa con le sue manine. C'è da dire che lei, il suo chirurgo, lo coccola proprio.



Dalle Bahamas alla Sardegna, i due ormai sono sempre insieme. Le presentazioni in famiglia sono già state fatte e Brian si sta anche impegnando ad imparare l'italiano. Perennemente mano nella mano, perfino in aeroporto mentre portano le valige, Perri marca stretto la showgirl che con lui è finalmente serena. Così tanto da girare struccata, con i capelli fuori piega e in tuta, incurante dei flash impietosi. L'amore, a Eli, fa proprio bene.