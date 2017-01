Elisabetta Canalis, lezioni di libido in Germania

16:29 - Cosa ci fa Elisabetta Canalis seminuda sulla cover di Focus Germania? La showgirl posta una foto social che la ritrae in culotte, lingua fuori e sguardo ammiccante sotto un titolo che la dice lunga:"La nuova libido: Ecco cosa vogliono le donne sotto le lenzuola". Lei cinguetta ironica,"Finalmente riconosciuto il mio contributo alla scienza mondiale". D'altronde si sa, "italians do it better", le donne poi...

Scelta come testimonial per un articolo su come fare impazzire le donne a letto, la Canalis incassa sorridente, consapevole di essere omrmai diventata una sex simbol. Impegnata al lavoro tra Milano e Los Angeles, l'ex velina mora concede tutto il suo tempo libero al fidanzato, Brian Perri. Lui, a quanto pare, non ha avuto bisogno di consigli...