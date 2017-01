18 marzo 2014 Elisabetta Canalis, l'amore ti fa bella La showgirl si abbandona tra le braccia del suo Brian Perri e smentisce così le voci di frizioni dopo il litigio al bar per gelosia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Lui, lei e il cane. La foto di famiglia della Canalis ritrae la showgirl che si abbandona tra le braccia del suo Brian. Lo scatto pubblicato su Instagram mostra l'intimità di una coppia innamorata, che sembrerebbe prossima ai fiori d'arancio. Non ci sarebbe da stupirsi. Gli occhi non mentono: lei ha lo sguardo languido d'amore, lui la stringe a sé, al suo petto. Eli sbandiera questo felice momento della sua vita e allontana così le voci di crisi.

Dopo la lite di pochi giorni fa al bar con il suo ortopedico, a causa di una scenata di gelosia, Eli ha deciso di sgonfiare ogni possibile pettegolezzo di frizione tra i due. Perché di pettegolezzo senza fondamenta si parlerebbe. Lo dimostra lo scatto, che non lascia dubbi sull'autenticità del loro amore. I due sembrano più affiatati che mai.



La Canalis è addirittura più bella. I suoi lineamenti si sono addolciti. Ha la pelle radiosa e luminosa, il volto appare meno spigoloso, ma più femminile. Segno di una ritrovata serenità e di fiducia. A suggellare questo speciale momento ci starebbe solo il matrimonio. Perché no, sembrano entrambi pronti. Chissà forse la prossima coppia a convolare in nozze sarà la loro? Di sicuro, per noi, è quella più quotata.