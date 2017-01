Elisabetta Canalis, guantoni da pugile e body hot

10:29 - Sexy, affascinante, intrigante, aria da dura, guantoni da boxe in mano e body trasparente addosso. Elisabetta Canalis è la “première dame” di Zelig e per Maxim si spoglia mostrando tutti i suoi... pregi. “Sono sicuramente una ragazza come tante e mi piace che le persone mi vedano così, con tutte le debolezze, e ovviamente tutti i pregi. Quando trovi la persona giusta poi...” dice.

La persona giusta in questione è il medico ortopedico californiano Brian Perri con cui sta vivendo una bella storia d'amore. Insieme hanno trascorso le vacanze di Natale, lei lo ha presentato ai suoi, poi sono volati al caldo per una settimana di relax tra onde e bagni di sole. Lei sorride più che mai, sembra che Brian sia riuscito davvero a conquistarla. Sul palco di Zelig sfoggia mise sempre più sensuali: gambe in bella mostra, tacchi vertiginosi, scollature hot, schiena nuda. Tutti gli ingredienti per incantare i suoi fan. Sui social invia panorami mozzafiato con dettagli intimi e intriganti. Sulle cover delle riviste patinate regala scatti da brivido.