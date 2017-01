Elisabetta Canalis e Brian Perri uniti anche per spot

13:23 - Più innamorati che mai nella vita e adesso uniti anche per spot. Elisabetta Canalis e il suo fidanzato, il chirurgo ortopedico Brian Perri hanno partecipato alla campagna "Io clicco positivo" lanciata da Pepita Onlus contro il cyber bullismo.

Eli e Brian hanno realizzato un video con il quale l'Onlus pensa di lanciare uno spot insolito con una sorta di staffetta per percorrere virtualmente e viralmente l’intera circonferenza della terra con il messaggio più lungo del mondo, coinvolgendo vip di ogni genere, ma anche persone comuni, tutti uniti dal motto: io clicco positivo! L 'obiettivo è raggiungere quota 4mila video: se la circonferenza della terra è di circa 40mila km, attribuendo a ciascun video una distanza/lunghezza di 10 km, il gioco è fatto.



L’iniziativa nasce in seguito a un’indagine condotta su 1500 ragazzi a proposito del loro rapporto con il web. Quello che emerge è che il 98% degli adolescenti tra i 13 e 17 trascorre più di un’ora al giorno connesso a internet, il 95% ha un profilo Facebook, il 90% possiede altri profili social (come Instagram o Twitter), l’85% ha mentito o mente circa la propria età e il 70% dichiara di aver chattato con uno sconosciuto almeno una volta. Insomma, i genitori devono tenere gli occhi ben aperti, soprattutto perché l’ignoranza dilaga: un buon 70% infatti non si cura del fatto che una volta caricati foto o video sui vari social, rimuoverli è praticamente impossibile, oltre a perderne la proprietà.



Eli e Brian insieme quindi per una giusta causa...



Il sito web ufficiale della campagna: http://www.pepita.it/iocliccopositivo/web/