Elisabetta Canalis e Brian Perri, un matrimonio all'insegna della generosità

14:42 - Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno proprio un cuore d'oro. Come lista nozze hanno chiesto ai loro invitati di fare una donazione all'Unicef in favore dei profughi siriani in Libano. L'ex velina, toccata dalla sua recente esperienza nel paese mediorientale, ha deciso di continuare la sua opera di beneficenza anche ora che è rientrata e sul biglietto per gli invitati ha scrittto: "Vogliamo condividere la nostra gioia portando speranza".