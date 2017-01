29 agosto 2014 Elisabetta Canalis e Brian Perri, ultime foto social prima del sì Si avvicina il giorno del matrimonio e l'ex velina posa sexy in spiaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - "Salvataggio" recita la scritta sulla tavola da surf ma Elisabetta Canalis non sembra farci caso... Non è un grido d'aiuto il suo, anzi. A salvarla ci ha pensato Brian Perri e tra poco, i due, convoleranno a nozze. Intanto, in questi ultimi giorni di "California Life", l'ex velina posa sensuale come una vera e propria sirenetta sulle spiagge di Malibù... E cinguetta spensierata "Family... soon - Presto saremo una famiglia".

Per il matrimonio è quasi tutto pronto... Manca davvero poco al 14 settembre, data in cui Eli e Brian pronunceranno il fatidico sì davanti alle loro famiglie nelle cornice bucolica in una storica tenuta nella campagna sarda, un immenso vigneto che la coppia sta allestendo per l'occasione perché la coppia sta organizzando tutto da sé, senza hotel né ristorante. Dopo le nozze tornerà a Los Angeles, dove l'ortopedico ha casa e lavoro e dove la Canalis ha trovato la sua seconda casa.



Per arrivare più bella che mai all'altare, Eli si concede bagni di sole e tanto surf, così da essere abbronzata dentro l'abito bianco romantico che ha già scelto. Gli scatti fatti dalla sua dolce metà la ritraggono serena e felice, pronta per questa nuova avventura. L'amore, quello vero, ha finalmente bussato alla sua porta e lei non potrebbe essere più soddisfatta...