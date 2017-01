Elisabetta Canalis e Brian Perri, l'amore viaggia su due ruote

13:18 - Passeggiate in bicicletta, sole in piscina, cene con gli amici, red carpet americani. Elisabetta Canalis negli ultimi giorni ha fatto coppia fissa con il suo Brian Perri. Tra i due va a gonfie vele, alla faccia di chi aveva scritto che si erano mollati. Eli non ha avuto bisogno di smentire la crisi, per lei parlano i fatti e soprattutto le foto su Instagram che la ritraggono felice e innamorata con il fidanzato a Hermosa Beach nella contea di Los Angeles.

Elisabetta e Brian si comportano da fidanzatini perfetti. Per la scampagnata in bici con gli amici, si dividono i compiti e per ognuno di loro c'è un “Piero” da portare nel cestino. E poi lei che al risveglio saluta i cagnolini postando la foto di Perri a petto nudo che gioca con i “Pieri”. E ancora le cene con gli amici, gli eventi mondani, gli scatti insieme. L'album social della coppia è molto ricco.